В мире футбола всё стремительно меняется. Сегодня ты тренер известного клуба, а завтра — безработный. Тухелю ещё повезло, что долго продержался.
Нидерландец неудачно обосновался в «Анжи», ради которого ушёл из штаба Алекса Фергюсона в «МЮ». Спустя всего 17 суток его сменил Гаджи Гаджиев, занявший место главного тренера.
Мики Адамс покинул валлийский «Суонси» самостоятельно. Проведя три встречи, наставник не получил обещанной финансовой помощи для вывода команды из кризиса и принял решение взять самоотвод.
Бывший полузащитник «Спартака» провёл в эстонской «Левадии» на три дня меньше. Уволили его из-за того, что руководство не поверило в успех украинского специалиста.
Мартину Лингу не нашлось места в «Кембридж Юнайтед». Разногласия с управленцами клуба заставили его покинуть свой пост, повторив судьбу предшественника Гари Барбина.
Тренерская карьера Кевина Каллиса в «Суонси» рухнула спустя неделю. После первого тайма матча (второго по счёту) с «Блэкпулом» его команда горела 4:0. На выход ему указали очень быстро.
Дэвид Бассет отважился попробовать себя в качестве главного тренера «Кристал Пэлас», но, очевидно, поторопился с этим, через четыре дня вернувшись в родной «Уимблдон».
Абсолютным рекордсменом по быстрым увольнениям стал английский клуб «Торки Юнайтед». Смена руководства привела к тому, что возглавивший команду Лерой Росеньор не провёл на своём месте и десяти минут.