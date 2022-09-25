Тренеры, которых уволили слишком рано

В мире футбола всё стремительно меняется. Сегодня ты тренер известного клуба, а завтра — безработный. Тухелю ещё повезло, что долго продержался.

Рене Мёленстен — 17 дней (2013 год)

Нидерландец неудачно обосновался в «Анжи», ради которого ушёл из штаба Алекса Фергюсона в «МЮ». Спустя всего 17 суток его сменил Гаджи Гаджиев, занявший место главного тренера.

Мики Адамс — 13 дней (1997 год)

Мики Адамс покинул валлийский «Суонси» самостоятельно. Проведя три встречи, наставник не получил обещанной финансовой помощи для вывода команды из кризиса и принял решение взять самоотвод.

Максим Калиниченко – 10 дней (2022 год)

Бывший полузащитник «Спартака» провёл в эстонской «Левадии» на три дня меньше. Уволили его из-за того, что руководство не поверило в успех украинского специалиста.

Мартин Линг — 9 дней (2009 год)

Мартину Лингу не нашлось места в «Кембридж Юнайтед». Разногласия с управленцами клуба заставили его покинуть свой пост, повторив судьбу предшественника Гари Барбина.

Кевин Каллис — 7 дней (1996 год)

Тренерская карьера Кевина Каллиса в «Суонси» рухнула спустя неделю. После первого тайма матча (второго по счёту) с «Блэкпулом» его команда горела 4:0. На выход ему указали очень быстро.

Дэвид Бассет — 4 дня (1984 год)

Дэвид Бассет отважился попробовать себя в качестве главного тренера «Кристал Пэлас», но, очевидно, поторопился с этим, через четыре дня вернувшись в родной «Уимблдон».

Лерой Росеньор — 10 минут (2007 год)

Абсолютным рекордсменом по быстрым увольнениям стал английский клуб «Торки Юнайтед». Смена руководства привела к тому, что возглавивший команду Лерой Росеньор не провёл на своём месте и десяти минут.

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