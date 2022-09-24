Самые громкие скандалы с участием Килиана Мбаппе

Эксцентричное поведение француза привело к многочисленным конфликтам с товарищами по клубу и сборной. Дошло даже до проклятья шамана.

Неймар проиграл борьбу за звание пенальтиста

Первое серьёзное столкновение Мбаппе произошло на старте сезона. Выяснение отношений с Неймаром на поле закончилось промахом в матче Лиги чемпионов.

«Аргентинской республике» не место в «ПСЖ»

Недоволен оказался Килиан и другими членами команды и потребовал у руководства исключить Анхеля Ди Марию, Мауро Икарди и Леандро Паредеса.

Соперничество с Месси не даёт покоя

Досталось также Лионелю Месси. Просьба продать аргентинца, а затем подлый толчок во время матча не красят француза.

Латиноамериканцы против Мбаппе

В Латинской Америке резко отреагировали на поступки игрока. Главный тренер сборной Бразилии Тите не остался в стороне.

«У нас нет матчей, где можно сделать передышку»

«У нас при всём уважении нет Азербайджана. Отбор в Южной Америке гораздо сложнее, чем в Европе», — отметил Тите в ответ на критику Мбаппе.

Конфликты в сборной и проклятье Погба

Мелкие стычки с Антуаном Гризманном и Оливье Жиру — лишь полбеды. По словам брата Поля Погба, Мбаппе нарвался на сглаз шамана по заказу футболиста.

Мбаппе против всех

Отношения игрока со сборной могут ухудшиться из-за отказа участвовать в командной фотосессии. Мбаппе не нравится имиджевая политика Федерации футбола Франции, что вылилось в очередное противостояние.