Эксцентричное поведение француза привело к многочисленным конфликтам с товарищами по клубу и сборной. Дошло даже до проклятья шамана.
Первое серьёзное столкновение Мбаппе произошло на старте сезона. Выяснение отношений с Неймаром на поле закончилось промахом в матче Лиги чемпионов.
Недоволен оказался Килиан и другими членами команды и потребовал у руководства исключить Анхеля Ди Марию, Мауро Икарди и Леандро Паредеса.
Досталось также Лионелю Месси. Просьба продать аргентинца, а затем подлый толчок во время матча не красят француза.
В Латинской Америке резко отреагировали на поступки игрока. Главный тренер сборной Бразилии Тите не остался в стороне.
«У нас при всём уважении нет Азербайджана. Отбор в Южной Америке гораздо сложнее, чем в Европе», — отметил Тите в ответ на критику Мбаппе.
Мелкие стычки с Антуаном Гризманном и Оливье Жиру — лишь полбеды. По словам брата Поля Погба, Мбаппе нарвался на сглаз шамана по заказу футболиста.
Отношения игрока со сборной могут ухудшиться из-за отказа участвовать в командной фотосессии. Мбаппе не нравится имиджевая политика Федерации футбола Франции, что вылилось в очередное противостояние.