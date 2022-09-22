Футболисты «Зенита» мечтают о паспорте РФ. А кто его уже получил?

Вспомнили тех, кто полюбил российский футбол настолько, что захотел остаться.

Марио Фернандес

Марио в России уже давно считается своим. Экс-игрок ЦСКА получил гражданство при помощи РФС, руководства клуба и Путина.

Маринато Гильерме

После девяти лет выступлений за «Локомотив» получил паспорт РФ Маринато Гильерме, а в 2016 дебютировал за национальную команду.

Ари

Ари прекратил быть легионером, когда играл в «Краснодаре». Нападающий был счастлив и мог выражаться только нецензурно: «Бразилия — это хорошо! Русский — это *******!»

Жоаозиньо

Доволен переходом под другой флаг оказался и Жоаозиньо. «Когда получил паспорт РФ, все стали говорить: «О, наш земляк», — с гордостью рассказывал он.

Жерри-Кристиан Тчуйсе

В 2000 году по просьбе Олега Романцева гражданство РФ сделали камерунскому защитнику Жерри-Кристиану Тчуйсе.

Альберт Риера

Любовь заставила сменить паспорт Альберта Риеру. Бывший игрок «Ливерпуля» женился на девушке из Омска и открыл в России собственную академию.

Неманья Пейчинович

Неманья Пейчинович получил гражданство уже после переезда в Китай, однако вскоре вернулся в России,  перейдя в «Факел», где и завершил карьеру.

Роман Нойштедтер

Сын советского футболиста Петра Нойштедтера не мог не пойти по его стопам. Ради выступлений за сборную России Роман отказался от немецкого гражданства.

Малком и Клаудиньо

Недавно процесс получения паспорта РФ запустили Малком и Клаудиньо. Пресс-служба «Зенита» заявила о желании футболистов сменить гражданство.

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