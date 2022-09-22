Вспомнили тех, кто полюбил российский футбол настолько, что захотел остаться.
Марио в России уже давно считается своим. Экс-игрок ЦСКА получил гражданство при помощи РФС, руководства клуба и Путина.
После девяти лет выступлений за «Локомотив» получил паспорт РФ Маринато Гильерме, а в 2016 дебютировал за национальную команду.
Ари прекратил быть легионером, когда играл в «Краснодаре». Нападающий был счастлив и мог выражаться только нецензурно: «Бразилия — это хорошо! Русский — это *******!»
Доволен переходом под другой флаг оказался и Жоаозиньо. «Когда получил паспорт РФ, все стали говорить: «О, наш земляк», — с гордостью рассказывал он.
В 2000 году по просьбе Олега Романцева гражданство РФ сделали камерунскому защитнику Жерри-Кристиану Тчуйсе.
Любовь заставила сменить паспорт Альберта Риеру. Бывший игрок «Ливерпуля» женился на девушке из Омска и открыл в России собственную академию.
Неманья Пейчинович получил гражданство уже после переезда в Китай, однако вскоре вернулся в России, перейдя в «Факел», где и завершил карьеру.
Сын советского футболиста Петра Нойштедтера не мог не пойти по его стопам. Ради выступлений за сборную России Роман отказался от немецкого гражданства.
Недавно процесс получения паспорта РФ запустили Малком и Клаудиньо. Пресс-служба «Зенита» заявила о желании футболистов сменить гражданство.