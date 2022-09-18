Любимец болельщиков ЦСКА и «Зенита». Тренерский путь Павла Садырина

Сегодня легендарному специалисту исполнилось бы 80 лет.
В 1984 году Садырин установил два исторических достижения. «Зенит» под его руководством добрался до финала Кубка СССР (впервые за 40 лет), а потом завоевал первый в своей истории титул чемпиона страны. Павёл Федорович сохранил на память кусок газона с чемпионского матча.
Садырин покинул пост главного тренера «Зенита» в 1987 году. По сути, его изгнали из команды свои же футболисты. Они подписали письмо с требованием уволить специалиста. В том году «Зенит» боролся за сохранение места в Высшей лиге.
В начале 1989-го Садырин возглавил ЦСКА, прозябавший в Первой лиге. Он уговорил нескольких футболистов остаться в команде и за один сезон поставил качественную игру. В итоге ЦСКА установил рекорд лиги по забитым и пропущенным мячам и поднялся в «вышку».
1991 год оказался триумфальным для армейцев. Они завоевали Кубок СССР (в финале обыграли «Торпедо» — 3:2), а спустя четыре месяца стали чемпионами страны впервые за 21 год.
В 1992 году Садырин покинул ЦСКА и стал первым тренером в истории сборной России. Позднее оказался в центре одного из самых громких скандалов в истории национальной команды — «Письма четырнадцати». Футболисты сборной требовали отставки Садырина.
ЧМ-1994 — единственный крупный турнир, на который Садырин привёл сборную России. На турнире в США команда проиграла Бразилии (0:2) и Швеции (1:3), а в заключительном туре разгромила Камерун со счётом 6:1. Из группы Россия не вышла, а через месяц Садырин покинул пост главного тренера национальной команды.
В конце 1994-го состоялось второе пришествие Садырина в «Зенит». Под его руководством клуб вернулся в Высшую лигу из Первой. Сезон-1996 — последний для Павла Фёдоровича в «Зените». Команда заняла 10-е место, а сам тренер неоднократно конфликтовал с руководством.
В 1995 году Садырин спас тонувшего в пруду 12-летнего мальчишку. Это произошло во время интервью, которое тренер давал на тренировочной базе «Зенита». Позднее указом президента России Садырину вручили медаль «За спасение погибавших».
В конце ХХ века Садырин поработал в ЦСКА и «Рубине». Позднее возглавил сборную Узбекистана, но там отработал всего лишь один товарищеский матч. Летом 2000-го в третий раз возглавил ЦСКА. В том же году стало известно, что у тренера диагностировали неоперабельный рак. Позднее Садырин сломал бедро на базе клуба, после чего ходил с тростью.
«Одна из последних тренировок с ЦСКА на базе в Ватутинках. Здесь уже тяжеловато было Павлу Фёдоровичу, на тот момент он ходил с клюшкой. Иногда, правда, её отбрасывал и пытался пинать мяч, а когда приходил домой, буквально валился с ног. Работа была его настоящей отдушиной», — вспоминала вдова тренера Татьяна Яковлевна.
Павла Фёдоровича Садырина не стало 1 декабря 2001 года. Он скончался в 59-летнем возрасте. Блестящего тренера из 1980-х и 1990-х годов нет с нами больше 20 лет, но память болельщика «Зенита» или ЦСКА по-прежнему хранит простую, душевную рифму: «Самый лучший тренер в мире — Павел Фёдорыч Садырин!»