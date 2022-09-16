Подсчёт ведёт проект Deportes & Finanzas.
«Зенит» и его TikTok в августе влетели в мировой топ футбольных клубов по числу просмотров. Только один гранд обогнать не удалось.
В Deportes & Finanzas ведут подсчёт как по лигам, так и по миру. В итальянский топ-5, например, по количеству просмотров вошли «Рома», «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Наполи».
Европейские клубы из топ-лиг уверенно побеждают в мировом рейтинге остальных. Редко кому удаётся прорваться: например, «Мальмё», лидер по Скандинавии, собрал в 50 раз меньше просмотров, чем участники топ-5.
115 млн просмотров – результат «Ромы» за август, но ещё чуть-чуть – и в топе оказался бы другой итальянский клуб – «Ювентус» (114 млн).
Ненамного «Рому» обошёл «Реал» – 117 млн.
Уверенное третье место у лидера французского футбола: 148 млн за месяц.
Второе место в мире – это невероятно круто для российской команды. За месяц «Зенит» набрал 151 млн просмотров.
С результатом в 175 млн просмотров за месяц в топе лидируют каталонцы.