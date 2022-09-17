Три самых ожидаемых женских футбольных чемпионата должны были начать новый сезон на прошедших выходных. Получилось только у одного.
Во французской Лиге 1 главным хайлайтом стал дебютный гол голландки Лике Мартенс за «ПСЖ», переехавшей в Париж из Барселоны этим летом. А вот в Англии и Испании старт сезона был отложен на неделю. Правда, по совсем разным причинам.
Старт женской английской Суперлиги ждали тысячи болельщиков. В высший дивизион вернулся «Ливерпуль», «Арсенал» заявил о нескольких матчах на «Эмирейтс», а «Челси» круто усилил состав. 1-й тур должен был стартовать 10 сентября, но был перенесён из-за траура Англии по королеве Елизавете.
В Испании ситуация намного сложнее. Накануне старта нового сезона Лиги F (это новое название женского чемпионата) арбитры заявили о бессрочной забастовке. Судьи требуют профессиональный статус своей работы с установленной минимальной оплатой труда.
Судьи сдержали своё обещание и, несмотря на угрозы RFEF, действительно отказались давать стартовый свисток Матчи 1-го тура не смогли состояться, так как арбитры не выходили на поле. Команды соблюдали регламент: приезжали на стадион, разминались, ждали судей вместе с болельщиками и уезжали.
Бойкот продлился около недели. В четверг, 15 сентября, стало известно, что 2-й тур Лиги F состоится по расписанию — федерация договорилась с арбитрами по новым условиям их работы. 17 сентября тур стартует матчем «Алавес» — «Мадрид».
«Игроки теперь критикуют руководство чемпионата, который только недавно получил профессиональный статус. Футболистка «Барселоны» Бонмати высказалась в соцсетях: «Лига профессиональная, но проблемы всё те же. И тот же вред игрокам. Нам предстоит ещё так много сделать».