«Барселона» потратила кучу денег в летнее трансферное окно — но не только на Левандовского, Рафинью и Кунде. Женский состав усилил линию полузащиты и провёл самый крупный трансфер в истории женского футбола.
На Евро-2022 ключевая футболистка «Барсы» (и лучшая в мире по итогам сезона) Алексия Путельяс порвала крестообразную связку колена и выбыла на год. Каталонцам пришлось экстренно искать игроков на её замену. Самый ожидаемый трансфер лета случился под занавес летнего ТО.
7 сентября «Барселона» объявила о переходе англичанки Киры Уолш, игрока полузащиты, из «Манчестер Сити» за € 400 тыс. Это самый крупный трансфер в женском футболе. В мужском рекордным стал переход Неймара из «Барсы» в «ПСЖ» за € 222 млн в 2017-м. Разница в цифрах просто поражает!
Предыдущий рекорд принадлежит «Челси». В 2020 году лондонцы заплатили Вольфсбургу € 350 тыс. за трансфер нападающей сборной Дании.
Денежные трансферы в женском футболе всё ещё редкая история, но стоимость футболисток постепенно растёт. Правда, цифры далеки от мужского футбола. Самая дорогая футболистка мира — обладательница «ЗМ» Алексия Путельяс — оценивается в € 600 тыс. Так же, как и Сергей Ткачёв из тульского «Арсенала», выступающего в Первой лиге.
Кира Уолш — 25-летняя полузащитница сборной Англии, действующая чемпионка Европы. Она была признана MVP финала Евро-2022 с Германией. Хавбек играла за «Манчестер Сити» с 2014 года, завоевав восемь трофеев. Женская Ла Лига должна была стартовать 10 сентября, но 1-й тур был перенесён.