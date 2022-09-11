Четверым уже 30+.
26-летний опорный полузащитник заключил контракт на четыре года. Последние два сезона он провёл в аренде в «Атлетико» и «Фиорентине». В сезоне-2021/2022 уругваец сыграл 31 матч, забил пять голов и сделал два ассиста. В Суперлиге Торрейра провёл уже четыре встречи, но результативными действиями не отметился.
19-летний вингер подписал с «Галатасараем» контракт на четыре года. Австриец выступал в прошлом сезоне за «Барселону» и сыграл девять матчей (290 минут). Вернувшись в «Рапид», Демир провёл 14 игр и забил один гол. Теперь парень будет зажигать в Турции.
Половину сезона-2021/2022 30-летний полузащитник провёл в аренде в «Роме». Там португалец сыграл 22 матча (три гола, один ассист) и был очень заметен. С «Галатасараем» Оливейра подписал контракт на четыре года и уже принял участие в пяти играх.
Экс-форвард «Бенфики» пять лет выступал за клуб. В сезоне-2021/2022 Сеферович пропустил 29 матчей из-за травм, но даже в 15 играх забил пять мячей и сделал три голевые передачи. За «Галатасарай» 30-летний швейцарец сыграл уже 337 минут в пяти матчах, но без особых проблесков.
35-летний вингер заключил годичный контракт. Бельгиец провёл почти 400 матчей за «Наполи», забил 148 голов и сделал 90 ассистов, но Серию А так и не выиграл. В его копилке два Кубка Италии и Суперкубок страны. За «Галатасарай» Дрис сыграл уже четыре раза. В прошлом сезоне он оформил 11+2 в 30 матчах Серии А.
34-летний полузащитник семь с половиной лет играл за «МЮ». За 11 лет в Англии Мата так и не выиграл АПЛ: ни с «Челси», ни с «Манчестер Юнайтед». Кроме того, Хуан не взял с «Валенсией» Примеру. В Турцию испанец едет в статусе чемпиона мира и Европы, а также победителя ЛЧ и ЛЕ. Мата подписал с «Галатасараем» годичный контракт.
Во Франции быстро угасла карьера Икарди. Теперь у него будет сезон, чтобы её реанимировать. В сезоне-2021/2022 Мауро сыграл 30 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил пять голов. До перехода во французский клуб аргентинец был звездой «Интера» (219 игр, 124 мяча и 29 ассистов).
26-летний вингер проведёт весь сезон в аренде. В прошлом сезоне Рашица был игроком старта в «Норвиче», но в 31 матче английской Премьер-лиги отметился одним голом и двумя передачами. По окончании розыгрыша клуб Милота вылетел в Чемпионшип, где полузащитник провёл только четыре игры.