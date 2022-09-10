Шесть футболистов «Спартака-2» играют в клубах РПЛ. Как у них дела

Илья Агапов, «Пари НН»

Дебют Агапова в РПЛ мог случиться в сезоне-2018/2019. Тогда он был в заявке «Рубина». А в основе «Спартака» 21-летний защитник шанс не получил и предыдущий год провёл в дубле (16 матчей). Сезон-2021/2022 Агапов начал в запасе, но в пяти последних матчах сыграл по 90 минут и заработал три жёлтые карточки. В «Пари НН» Илья перешёл свободным агентом.