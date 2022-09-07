В списке — шесть фамилий.
Права на футболиста принадлежат «Пафосу», сейчас выступает за «Акритас Хлоракас» (аренда). В этом сезоне отыграл два матча, пока без голов. Трансферная стоимость — € 400 тыс.
Ещё один футболист «Акритаса». Числится там в аренде, права на футболиста принадлежат «Родине». В этом сезоне Алексеев пока ещё не выходил на поле. Трансферная стоимость — € 100 тыс.
Третий футболист списка, перешедший в «Акритас». Права на него принадлежат «Пафосу». В этом сезоне пока не провёл ни одного матча. Играет на Кипре с 2019 года. Пару лет назад уезжал в аренду в клуб «Пейе 2014». У Никиты два паспорта — российский и английский.
У этого игрока два паспорта — российский и кипрский. Сейчас он выступает в юношеской команде АПОЭЛа. На счету Сергиоса четыре матча в составе сборной России в возрастной категории до 18 лет. В прошлом сезоне отбегал один матч в Юношеской лиге УЕФА, но не отметился результативными действиями.
Молодой голкипер перешёл в клуб «Красава Ипсонас» на правах свободного агента. До этого выступал в юношеской команде «Вильярреала». У вратаря не только российское, но и греческое гражданство.
Самый известный футболист списка. Кокорин присоединился к «Арису» на правах аренды в конце летнего трансферного окна. Провёл полтайма в составе нового клуба и отметился голевой передачей. Права на игрока принадлежат «Фиорентине». Трансферная стоимость — € 800 тыс.