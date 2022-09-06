Transfermarkt подсчитал все рекордные суммы.
Рекордную стоимость Нойер показал 4 февраля 2015-го, сразу же после попадания в топ-3 номинантов на «Золотой мяч».
Боатенг достиг максимальной стоимости в карьере 22 июля 2016-го, тогда он выступал за «Баварию» и только-только выиграл бронзу Евро-2016 со сборной Германии.
Свой рекорд Ройс установил в момент самой болезненной травмы в карьере: его стоимость выросла до пика 10 июля 2014-го, а за месяц до того Марко получил повреждение, из-за которого пропустил победный для Германии ЧМ.
Цена на Озила была максимальной сразу после перехода из «Реала» в «Арсенал»: в сентябре 2013-го года.
Начало июня 2019-го – время, когда Гюндогана оценивали выше всего. Тогда он выступал за «Манчестер Сити».
Полсотни миллионов евро Рюдигер стоил примерно в то же время, что и Гюндоган: в июне 2019-го.
Перед переходом из «Байера» в «Боруссию» Брандт достиг пиковой отметки – это произошло также в июне 2019 года.
В свой первый сезон в мюнхенской «Баварии» (а конкретно – в конце зимы 2014-го) Гётце стоил дороже всего в карьере, однако дальше график шёл только на спад.
В апреле 2018-го, незадолго до ЧМ в России, Хуммельс стоил дороже всего в карьере. Тогда он выступал за «Баварию».
Через год отметки в € 60 млн достиг другой защитник «Баварии» Никлас Зюле.
Нынешний предел Джамала Мусиалы был достигнут в июне 2022-го, но сумма вполне может вырасти.
В феврале 2021-го Горецка оценивался по высшей отметке.
Ту же строчку занимает и игрок «Айнтрахта»: 22 декабря 2021-го его оценивали в € 70 млн.
Легенда «Баварии» стоил дороже всего в карьере в возрасте 26 лет, в октябре 2015-го.
Чуть выше пиковая стоимость Тони Крооса, она установилась 1 января 2018-го.
11 марта 2020-го уровня в € 80 млн достиг Тимо Вернер: тогда он ещё выступал за «РБ Лейпциг».
Гнабри в это же время пробил свой пик – в € 90 млн.
Голкипер «Барселоны» дороже всего оценивался в июне 2019 года.
Хавбек «Баварии» стоил дороже всего в феврале 2021-го.
Ещё до перехода в лондонский «Челси» Хаверц достиг пиковой стоимости, это случилось в июне 2019 года.
В декабре 2018-го Зане оценили в € 100 млн, что сделало его самым дорогим немецким футболистом.