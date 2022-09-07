Вторая цитата — ответ на вопрос об обратной замене нападающего Ильи Грузнова спустя несколько минут после гола: «Вы говорите «обычно». Что для вас обычного в футболе? Ничего обычного в футболе нет. Я не знаю, что в нём «обычно». В футболе всегда что-то новое, есть хитрости».