А вот август получился для Лазарева просто волшебным. В 4-м и 5-м турах Владислав вышел на замену и в обоих случаях забивал. Сначала пострадал тульский «Арсенал», затем — «СКА-Хабаровск». «Балтика» в этих матчах набрала четыре очка.