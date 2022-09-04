Часто к футболистам залезают в дома, когда там никого нет, но случается и обратное.
В Барселоне ограбили дом футболиста совсем недавно, причём уже во второй раз. Воры повредили Обамеянгу челюсть, угрожали оружием ему и его семье. Ущерб составил € 700 тыс.
В декабре 2021-го Отаменди подкараулили у его дома. На шею футболиста накинули ремень, избили, после чего отняли деньги и дорогие часы.
Футболиста грабили несколько раз, в том числе и в Париже. В прошлом году грабители ворвались в его дом, когда он был на матче с «Нантом». Жену и двух дочерей Анхеля взяли в заложники и угрожали им мачете.
В мае 2020 года Деле отдыхал с друзьями и девушкой за бильярдом, когда в их дом проникли воры с ножами. Алли получил по лицу, также пострадал один его друг. У футболиста забрали дорогие часы, а у его девушки — ювелирные украшения.
В этом году грабители ворвались в дом полузащитника «МЮ», приставили нож к горлу, пока он спал, и потребовали отдать украшения, часы и дизайнерские вещи. Над игроком насмехались из-за слабых мер безопасности в доме.
Дом бразильца ограбили, пока он находился на матче «Барселоны». В здании тогда находился его брат: тому угрожали отвёрткой, пока выносили ценные вещи.
Перед Новым годом грабители ворвались в дом футболиста в Манчестере. Игроку поранили лицо, избили и отобрали драгоценности. Канселу отметил, что напасть пытались и на его семью.
Футболист «Дерби Каунти» летом 2020 года подвергся нападению на улице в Ливерпуле. Его несколько раз ударили ножом и отобрали ценные вещи и деньги. Андре попал в больницу и пропустил несколько матчей. Раньше Андре выступал и за «Ливерпуль».
На футболиста напали в Милане летом 2020-го: пистолет направили ему в лицо, пока он находился в собственном авто, после чего заставили отдать всё ценное.