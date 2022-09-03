Бешеная результативность на старте АПЛ.
Эрлинг забил за пять туров девять мячей – и такая результативность помогла ему побить сразу несколько рекордов.
За первые пять туров больше не забивал никто: Серхио Агуэро за «Сити» забивал восемь мячей в первых пяти турах, как и Майкл Куинн за «Ковентри».
В АПЛ такое удавалось сделать шестерым игрокам: Тьерри Анри, Уэйну Руни, Лесу Фердинанду, Дидье Дрогба, Иану Райту и Гарри Кейну (дважды).
В прошлом сезоне Криштиану забил по три гола в матчах с «Норвичем» и «Тоттенхэмом».
За пять туров 15 команд лиги забили меньше голов, чем Холанд – восемь мячей и менее.
Свои девять мячей за пять туров Эрлинг забил, коснувшись мяча 105 раз (по 12 касаний в среднем на один гол). Как пишет Opta, с момента подсчёта статистики в сезоне-2003/2004 никто не показывал подобный результат.
Все девять мячей Эрлинга уложились в август 2022-го. За месяц в АПЛ больше забивал только Луис Суарес: в декабре 2013-го он отличился 10 раз.
«Такими темпами Холанд побьёт рекорд Ширера раньше Кейна», – написал в соцсетях Гари Линекер.