Антони, «Аякс» → «Манчестер Юнайтед»,

€ 95 млн

А вот и самый дорогой трансфер лета. И да, этот футболист не суперзвезда. Просто «МЮ» понадобился вингер, а Антони настоял на своей продаже. Ещё один пример умения «Аякса» обогатиться за счёт топ-клубов. Посмотрим, как 22-летний бразильский вингер проявит себя в АПЛ.