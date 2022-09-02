«Реал» получил уникальное оборудование для тренировок! Оно уже помогает выигрывать матчи

Исполнители штрафных ударов точно довольны.
Современные технологии не новшество для любого профессионального клуба, но «Реал» пошёл ещё дальше. Чтобы улучшить технику штрафных ударов своих игроков, мадридский клуб приобрёл уникальное оборудование.
Вместо манекенов, которые используются в виде живой стены, теперь в их расположении новая технология. Это своего рода «живая манекен-стена», которая может реагировать на исполнение игроком штрафного удара. Вот видео, как это работает —>
Новый набор манекенов может имитировать рост определённого игрока, подниматься и опускаться в зависимости от размеров и даже может имитировать эффект прыжка. Все задачи «живая стенка» выполняет через планшет.
Кадры, опубликованные «Реалом», показывают, как Лука Модрич и Тони Кроос исполняют штрафные удары. Похоже, можно даже решить, хотите ли вы, чтобы конкретный манекен прыгал или нет.
Кстати, в сезоне-2021/2022 «Реал» забил всего два гола со штрафных, в этом – уже два после четырёх игр. В матче с «Альмерией» Давид Алаба отметился победным мячом, а Карим Бензема положил третий мяч команды в ворота «Эспаньола».