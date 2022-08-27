Весна 2021 года: «Наполи»

По данным «Матч ТВ», ещё до Евро-2020 итальянский клуб проявлял интерес к Захаряну, но не перешёл к конкретным действиям. На турнир Арсен так и не поехал, а в клубе хотели посмотреть на Захаряна на Евро.