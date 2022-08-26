Любимая задачка для немецких клубов.
«Бавария» выиграла «группу смерти» в том сезоне: 13 очков в матчах с «Наполи», «Манчестер Сити» и «Вильярреалом». Англичане тогда отправились в Лигу Европы с 10 баллами.
Через год «Манчестер Сити» снова попал в «группу смерти» и там уже смог набрать всего три очка. Первой стала дортмундская «Боруссия» (14 очков), второе место забрал «Реал» (11 очков), третье – «Аякс» (4 очка).
Через год «Боруссия» вновь угодила в «группу смерти» и вновь вышла победительницей. При этом дортмундцы, «Наполи» и «Арсенал» набрали по 12 очков, и по дополнительным показателям «канониры» вылетели в ЛЕ.
В битве за плей-офф сошлись «Бавария», «Манчестер Сити», «Рома» и московский ЦСКА. Мюнхенцы оправдали звание фаворита и выиграли группу с 15 очками, «Сити» прошёл со второго места, а «Рома» выиграла борьбу за Лигу Европы.
«ПСЖ», «Ливерпуль» и «Наполи» сражались всего за два места в плей-офф, куда удалось пробиться парижанам и «скаузерам» (причём по дополнительным показателям). Аутсайдером группы стала «Црвена Звезда».
В прошлом сезоне за выход в плей-офф друг с другом бились «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту» и «Милан». «Ливерпуль» в итоге соперников не заметил и одержал шесть побед,
В одну группу благодаря жребию угодили «Бавария», «Барселона» и «Интер» – разборка за места в топ-2 будет нешуточная. «Виктория» Пльзень вряд ли сможет в неё вмешаться, но попробовать отнять очки у фаворитов точно стоит.