Сезон-2013/2014 – группа F

Через год «Боруссия» вновь угодила в «группу смерти» и вновь вышла победительницей. При этом дортмундцы, «Наполи» и «Арсенал» набрали по 12 очков, и по дополнительным показателям «канониры» вылетели в ЛЕ.