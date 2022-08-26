За всю историю АПЛ всего восемь россиян переходили в клубы Премьер-лиги. В «Челси» при этом их было трое, а сейчас за женскую команду играет Алсу Абдуллина.
В составе «Челси» Харин выиграл Кубок Англии (1997), Кубок английской лиги (1998), Кубок обладателей кубков (1998) и Суперкубок УЕФА (1998). Болельщикам он запомнился в том числе мастерством отражения пеналти – за семь лет Харин взял пять ударов из 11 (45,5%).
После перехода в «Челси» Смертин сразу ушёл в аренду в «Портсмут». Вернувшись, за один сезон (пусть и не самый удачный для него лично) он в составе лондонской команды стал чемпионом и взял Кубок английской лиги. Дальше были очередная аренда и возвращение в Россию.
У Жиркова в «Челси» не особо ладилось, но периодически на поле он всё же выходил. И даже взял три трофея: чемпионство, Кубок и Суперкубок Англии. А ещё отметился тем, что забил свой первый гол «Спартаку» в Лиге чемпионов.
Алсу продолжает российскую традицию игры за «Челси» – в составе команды она уже стала чемпионкой Англии.
Агент игрока Павел Андреев говорит, что переход очень близок. Если так, то «Челси» в этом сезоне должен стать чемпионом – чтобы не нарушать традицию.