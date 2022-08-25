Инструкции от Балотелли, Менди и Сисиньо.
В 2012-м он уничтожил Германию на Евро, но так и не смог раскрыть свой потенциал из-за скверного характера. Во всех клубах Марио скандалил и врывался в инфополе не бомбардирскими достижениями, а новыми выходками.
Худшая покупка «Баварии»: в Брено видели замену Лусио, но в итоге бразилец на поле выходил мало, а затем поджёг свой же дом в состоянии опьянения и оказался в тюрьме. После освобождения перезапустить карьеру не получилось.
Муту прочили блестящее будущее, но положительная допинг-проба во время выступлений за «Челси» прервала этот взлёт. Затем был сезон в «Ювентусе», закончившийся кальчополи – и больше на топ-орбиту карьера Муту не вышла.
Бразилец откровенно рассказывал о том, что в «Реале» тренировался пьяным и обливался духами, чтобы заглушить запах алкоголя. Карьера в Европе у футболиста так и не пошла, а один из запоев закончился тем, что футболист «увидел Иисуса».
В 2010-м Мунтари выиграл требл в «Интере» Жозе Моуринью, но дальше карьера ганца была связана в основном со скандалами и драками – например, он курил кальян прямо в сборной и требовал призовые, используя рукоприкладство.
Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции загубил карьеру уголовным делом. Сейчас футболисту вменяют восемь случаев изнасилования.
Бразилец так и не смог реализовать свой потенциал в топ-клубах, а закончил карьеру тюремным сроком за изнасилование. Правда, осудили Робиньо в Италии, а Бразилия, где он находится, футболиста не выдаёт.
Этот украинский футболист входил в число главных талантов своего времени, но чаще попадал в скандалы, чем тащил свои команды. После ухода из «Динамо» Милевский выступал в России, Румынии, Беларуси, но так и не реализовал себя.