Роберт решил подарить себе на день рождения несколько новых рекордов.
Первый же мяч Левандовского за «Барсу» стал самым быстрым для клуба с 2009 года. Роберт вонзил мяч в сетку на 45-й секунде, а 13 лет назад Андрес Иньеста забил «Рекреативо» на 43-й.
Также этот гол стал самым быстрым голом «Барселоны» на выезде с 2004 года: Савиола тогда забил «Вальядолиду» на 30-й секунде.
Роберт забил самый быстрый из своих 313 мячей в национальных топ-чемпионатах. За все 12 лет в Бундеслиге быстрее он не забивал ни разу.
Впервые за 10 лет игрок Ла Лиги оформил дубль в свой день рождения: в 2012 году это сделал Обафеми Мартинс за «Леванте».
Также Левандовски стал лишь третьим игроком «Барсы», которому удалось оформить дубль в свой день рождения. Ранее это удавалось Роналдо и Хулио Салинасу.
Как сообщает «Барса», Левандовски забил самый быстрый гол в день рождения среди игроков Ла Лиги. Предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Ансоле (1974 г., 55 секунд).
«Ему 34 года, но можно подумать, будто ему 20», – отметил Педри после этой встречи. Эти рекорды в день рождения – только начало для Левандовского в новом клубе.