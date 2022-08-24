Левандовски — король рекордов

Первый же мяч Левандовского за «Барсу» стал самым быстрым для клуба с 2009 года. Роберт вонзил мяч в сетку на 45-й секунде, а 13 лет назад Андрес Иньеста забил «Рекреативо» на 43-й.