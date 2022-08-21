Разве такое вообще возможно?
17 августа Илон Маск написал в соцсетях о том, что покупает «Манчестер Юнайтед». Запись на данный момент набрала более 175 тысяч репостов. Достаточно быстро Маск признал, что это шутка.
Телеканал CNBC сообщил, что после этого сообщения Маска акции клуба на премаркете подскочили на 17%. Позднее стоимость акций вернулась к прежним отметкам, и они немного потеряли в цене.
Маск неоднократно влиял на ситуацию на фондовом рынке своими сообщениями. К примеру, миллиардер написал о том, как ему понравилась игра Cyberpunk, и акции разработчика выросли в цене.
«Я не покупаю никакие спортивные команды», – отметил Маск. При этом бизнесмен предположил, что если бы он вкладывал денььги в клубы, то купил бы именно «МЮ», ведь этот клуб очень нравился ему в детстве.
Если обратиться к данным капитализации клуба на фондовом рынке, за покупку «МЮ» пришлось бы выложить $ 2 млрд.
Позднее The Telegraph сообщил, что владельцы «МЮ» хотят продать миноритарный пакет акций и прямо сейчас ищут нового инвестора.
Как ранее сообщалось в прессе, осенью 2021 года Глейзеры уже продали 8% акций клуба за $ 186 млн. Состоится ли новая продажа, покажет время.