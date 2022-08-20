3. Уэйн Руни («МЮ») — 183 гола

Если прибавить к этому числу голы за «Эвертон», то сумма перевалит за 200, но и 183 мяча за «МЮ» позволяли Руни несколько лет быть рекордсменом лиги по голам за один клуб.