Гарри Кейн — в шаге от единоличного лидерства.
К этому моменту египетский форвард успел наколотить в АПЛ уже 119 голов, и он вполне может улучшить результат в ближайшем сезоне.
Джеррард за свою долгую карьеру в «Ливерпуле» сумел добиться внушительной отметки.
Чуть лучше позицию имеет Фаулер: за два прихода в «Ливерпуль» он наколотил 128 мячей в чемпионате Англии.
Ещё один действующий футболист, который может улучшить свои позиции. За «Лестер» Варди выступает с 2012 года.
Будучи полузащитником, Лэмпард успел забить за «Челси» 147 мячей (2001-2014).
В свои золотые годы Ширер наколотил почти полторы сотни голов за «Ньюкасл». В клубе он провёл с 1996 по 2006 год.
В АПЛ Анри выступал исключительно в составе «канониров». 175 голов уложились в период с 1999 по 2007 год.
Если прибавить к этому числу голы за «Эвертон», то сумма перевалит за 200, но и 183 мяча за «МЮ» позволяли Руни несколько лет быть рекордсменом лиги по голам за один клуб.
В 2021 году Агуэро удалось побить рекорд Руни. Однако разница минимальная, и улучшить результат Серхио уже не сможет: сначала он перебрался в «Барселону», а затем и вовсе завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.
А вот Кейн может стать единоличным лидером уже в следующем матче. В «Тоттенхэме» Гарри забивает с 2011 года.