The Athletic проанализировал данные по шести крупнейшим клубам лиги.
£ 205 млн – столько сейчас у этого клуба уходит на зарплаты всех игроков.
«Арсенал» ненамного обошёл соседа по Северному Лондону: сейчас игрокам уходит £ 244 млн.
Мерсисайдцы пробили отметку в £ 300 млн, но этого не хватило для топ-3: в команде Юргена Клоппа игрокам платят в сумме £ 314 млн.
В «МЮ» пока остановились на £ 323 млн.
Примерно на 20 млн «красных дьяволов» опережает «Челси»: в клубе тратят на зарплаты £ 343 млн.
В команде Пепа Гвардиолы игрокам платят больше всех: зарплатная ведомость там разрослась до £ 355 млн.