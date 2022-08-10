Как выглядит роскошный дом Эменике в Нигерии?

Эммануэль не стесняется жить на широкую ногу.

Снаружи дом Эменике выглядит как гигантское белое здание в три этажа с парковкой на балконе. Эммануэль с семьёй живет в городе Оверри.

В каждой комнате – по роскошному дивану в стиле барокко.

Золотое великолепие нормально сочетается с огромной плазмой во всю стену.

В гостиной также есть огромный портрет Эменике и его жены.

Также футболист любит поиграть в бильярд – прямо посреди гостиной есть нужный стол.

Эменике с супругой скупили множество предметов роскоши для дома, главный фетиш – мебель в золотом цвете.

Даже пол в доме отделан по высшему разряду.

Обязательно на каждом углу кондиционеры – всё-таки живет Эменике в очень жаркой местности.

Фото из дома Эменике часто выкладывает с мотивирующими цитатами. «Если хочешь быть победителем, будь бесстрашным, как лев», – пишет Эммануэль.