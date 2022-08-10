Короли карточек. Кого из футболистов любят наказывать судьи?

Посчитали и удаления, и предупреждения.

20. Пол Скоулз – 173

Открывает двадцатку легенда «МЮ»: у Скоулза за карьеру было 10 красных и 163 жёлтые карточки.

19. Янник Каюзак – 173

Этот французский защитник выступал за «Бастию», «Тулузу» и «Ланс», за свою карьеру его 19 раз удаляли с поля и выписали 154 жёлтые карточки.

18. Даниэле Де Росси – 175

Король подкатов Де России 15 раз в карьере получал красную карточку, и ещё 160 раз судья наказывал его жёлтой.

17. Гари Медель – 177

На счету чилийца 19 красных карточек и ещё 158 жёлтых.

16. Дженнаро Гаттузо – 179

Гаттузо выгоняли с поля всего восемь раз, зато по жёлтым он серьёзно опережает предшественников – предупреждали его 171 раз.

15. Жерар Пике – 184

Судьи удаляли Пике 12 раз, ещё 172 раза защитник получал жёлтую карточку.

14. Серхио Бускетс – 185

Всего лишь два раза за карьеру Бускетс получал красную карточку. Нарушений на жёлтую у Серхио гораздо больше – 183.

13. Диего Годин – 190

Защитник, долгое время игравший в «Атлетико», имеет 13 красных карточек и 177 жёлтых.

12. Эвер Банега – 191

Банега уходил с поля досрочно 13 раз, а также получил 178 предупреждений.

11. Габи – 199

Габи почти добрался до круглой цифры, если сложить красные карточки с жёлтыми: 11 удалений и 188 предупреждений.

10. Хаби Алонсо – 201

Хаби Алонсо не так часто получал красные карточки – всего шесть за карьеру. Но жёлтых было аж 195.

9. Рауль Гарсия – 207

Гарсия получил за карьеру восемь красных карточек и ещё 199 раз нарушал на жёлтую.

8. Макси Перейра – 209

У Макси также в карьере было 199 предупреждений, но удалений чуть больше – 10.

7. Скотт Браун – 212

Шотландец из «Селтика» девять раз удалялся в матчах за клуб и сборную, а также 203 раза получал предупреждение.

6. Хавьер Маскерано – 213

12 красных карточек, 201 жёлтая – такова статистика Маскерано.

5. Артуро Видаль – 218

Чилиец, известный своим взрывным характером, заработал на данный момент 10 красных карточек и 208 жёлтых.

4. Пепе – 220

Удивительно, но этот португалец не дотянул до тройки лидеров. 16 удалений было в его карьере и ещё 204 жёлтых карточки.

3. Фелипе Мело – 227

В свои 39 лет Мело по прозвищу Питбуль продолжает играть и набивать статистику. Сейчас у него 20 красных и 207 жёлтых карточек.

2. Дани Алвес – 250

Серебро топа забирает Дани Алвес, который удалялся 14 раз в карьере и ещё 236 раз получал предупреждения.

1. Серхио Рамос – 290

Абсолютный лидер по всем показателям – это Рамос. Его выгоняли с поля 27 раз и ещё 263 раза выписывали жёлтую карточку.

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