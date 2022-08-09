Самые необычные варианты – от свадебных магазинов до стартапов, которые могут изменить весь мир.
Роберт вкладывает деньги только в интересные ему проекты. Среди них – Samurai Labs (разработка по борьбе с кибербуллингом), игровая компания Movie Games и сервис Wedding.pl, где можно купить всё для свадьбы.
В числе вложений англичанина – компания Studio 99 по производству документалок, компания по производству продуктов на основе биосинтетических каннабиноидов и, конечно же, футбольный клуб «Интер Майами».
Крупную сумму денег Фламини вложил в компанию нового времени – GFBiochemiсals: она производит левулиновую кислоту, которая в будущем может заменить топливо во всех его формах.
Одни из самых надёжных инвестиций – в золото. Так подумал Дрогба и решил купить долю в шахте по добыче золота в родном Кот-д'Ивуаре.
Более $ 40 млн Роналду инвестировал в сеть именных гостиниц. Ещё миллион ушёл на клинику по лечению и пересадке волос в Испании.
Бразилец часто тратит деньги на дорогие покупки, но какие-то из них могут оказаться дальновидными: в этом году Неймар приобрел NFT на $ 1 млн.
Месси, как и Роналду, тоже вкладывался в отели, а недавно в СМИ начала появляться информация, что аргентинец хотел бы стать инвестором клуба Дэвида Бекхэма.
Пике вкладывается в очень разные отрасли: в компанию по производству котлет для бургеров, производство изотоников, бренд очков и многое другое.
Помимо винодельного бизнеса, Иньеста также интересуется и технологичными стартапами: например, участвовал в проекте FirstV1sion (камера, которая встраивается в одежду и может снимать видео высокого качества).