Звёздный нападающий привлёк дополнительное внимание к Первой лиге и «Рубину».
В конце прошлого сезона у Дзюбы истёк контракт с «Зенитом». Артём отправился в свободное плавание.
Дзюба вёл переговоры в Турции, но не достиг договорённости и приехал в расположение «Рубина», чтобы тренироваться и поддерживать форму.
Три тура позади, а Дзюба всё ещё с «Рубином», но контракта нет, поэтому Артём не играет. Теперь всем интересно, станет ли нападающий полноценным игроком казанского клуба.
Были даже слухи, что Дзюба войдёт в заявку «Рубина» на матч с «Уфой», но информация не подтвердилась. Артём по-прежнему официально без команды.