На радостях Грузнов снял футболку, но забыл, что у него уже была жёлтая карточка. Илья осознал свою ошибку и уставился на судью в надежде на пощаду, но правила есть правила. Арбитр показал нападающему вторую жёлтую карточку и досрочно отправил его отдыхать.