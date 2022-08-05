Нападающий «Волгаря». Можно даже сказать, что новичок — этим летом он бесплатно перешёл из «Акрона».
В трёх матчах Делькин забил три гола. На поле форвард провёл 252 минуты, то есть на один мяч ему пока в среднем требуется 84 минуты. Достойно!
В 1-м туре «Волгарь» играл с «Акроном» и победил — 1:0. Делькин вышел в стартовом составе и отбегал 72 минуты.
Зато во 2-м туре Делькин принялся за дело. «Волгарь» на выезде проиграл «Балтике» (1:3), но без гола Делькин с поля не ушёл. Он забил на 73-й минуте и в итоге отыграл матч целиком.
А в 3-м туре Делькин стал героем. На 64-й минуте матча с махачкалинским «Динамо» нападающий вывел «Волгарь» вперёд. На 90+1-й астраханцы пропустили, но спустя три минуты Делькин забил второй мяч и вырвал для своей команды победу — 2:1.