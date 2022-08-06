Кто потратился на игроков больше остальных этим летом?

«Барса» жжёт даже во время кризиса.

10. «Вест Хэм Юнайтед» – € 90,95 млн

Открывает десятку «Вест Хэм», главная покупка которого на данный момент – это итальянский нападающий Джанлука Скамакка (€ 36 млн).

9. «ПСЖ» – € 91,5 млн

Самые крупные приобретения парижан – два португальца — Витинья и Нуну Мендеш.

8. «Челси» – € 94,2 млн

Благодаря весомым трансферам Стерлинга и Кулибали «Челси» пока держится в топ-10.

7. «Ноттингем Форест» – € 94,75 млн

Новичок АПЛ активно закупается к сезону. Пока самый крупный трансфер – покупка Тайво Авонийи из «Униона».

6. «Тоттенхэм» – € 101,9 млн

В это межсезонье «Тоттенхэм» практически побил свой трансферный рекорд – Ришарлисону не хватило € 2 млн, чтобы перебить покупку Ндомбеле.

5. «Лидс Юнайтед» – € 108,64 млн

В топ-5 залетел и «Лидс», на данный момент самый крупный трансфер клуба в межсезонье – Бренден Ааронсон из «Зальцбурга».

4. «Манчестер Сити» – € 108,75 млн

При весомых тратах «Сити» этим летом показывает ещё и положительный баланс: за это окно «горожане» пока в плюсе на € 51 млн.

3. «Арсенал» – € 132,06 млн

Этим летом к «канонирам» присоединился Габриэл Жезус, сумма его трансфера (€ 52,5 млн) составляет практически половину от всех летних затрат клуба.

2. «Бавария» – € 137,5 млн

Вечно расточительные немцы в этот раз на втором месте: состав пополнили де Лигт, Мане, Гравенберх и другие весьма талантливые ребята.

1. «Барселона» – € 153 млн

Рафинья, Кунде, Левандовски – кажется, у «Барсы» всё-таки есть деньги на мощные закупки. И, по словам Лапорты, они ещё продолжатся.