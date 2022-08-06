«Барса» жжёт даже во время кризиса.
Открывает десятку «Вест Хэм», главная покупка которого на данный момент – это итальянский нападающий Джанлука Скамакка (€ 36 млн).
Самые крупные приобретения парижан – два португальца — Витинья и Нуну Мендеш.
Благодаря весомым трансферам Стерлинга и Кулибали «Челси» пока держится в топ-10.
Новичок АПЛ активно закупается к сезону. Пока самый крупный трансфер – покупка Тайво Авонийи из «Униона».
В это межсезонье «Тоттенхэм» практически побил свой трансферный рекорд – Ришарлисону не хватило € 2 млн, чтобы перебить покупку Ндомбеле.
В топ-5 залетел и «Лидс», на данный момент самый крупный трансфер клуба в межсезонье – Бренден Ааронсон из «Зальцбурга».
При весомых тратах «Сити» этим летом показывает ещё и положительный баланс: за это окно «горожане» пока в плюсе на € 51 млн.
Этим летом к «канонирам» присоединился Габриэл Жезус, сумма его трансфера (€ 52,5 млн) составляет практически половину от всех летних затрат клуба.
Вечно расточительные немцы в этот раз на втором месте: состав пополнили де Лигт, Мане, Гравенберх и другие весьма талантливые ребята.
Рафинья, Кунде, Левандовски – кажется, у «Барсы» всё-таки есть деньги на мощные закупки. И, по словам Лапорты, они ещё продолжатся.