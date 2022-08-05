Кто из топов соглашался на понижение зарплаты?
Для того чтобы перейти в «Барселону», Роберт осознанно пошёл на более низкую зарплату: трансфер оказался уже делом принципа.
В это межсезонье Лукаку вернулся в «Интер» на правах аренды. Для этого ему пришлось сократить зарплату примерно в два раза. В «Челси» бельгийцу платили уж слишком щедро по меркам «Интера».
Возвращаясь в «Атлетико», Гризманн пошел на сокращение дохода примерно на 40% по сравнению с контрактом в «Барселоне».
А вот Ферран Торрес отказался от части дохода, уже переходя в «Барселону». О понижении в зарплате писала Marca ещё во время переговоров с «Ман Сити».
Издание Marca сообщало, что ради возвращения в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году Роналду пошёл на существенное снижение зарплаты и систему бонусов, но выступления клуба были не такими успешными, чтобы эти бонусы вступили в силу.
При переходе в «Аталанту» Миранчук руководствовался футбольными причинами, а не финансовыми: он осознанно пошел на понижение зарплаты, чтобы играть в Европе.
Пьянич был одним из игроков на выход в «Барселоне», но согласился на понижение оклада на 60%, чтобы остаться в клубе. Теперь Хави доволен его игрой и планирует оставить боснийца в команде.
Коронакризис ударил по «Барселоне» сильнее всех, а затем клуб и вовсе провалился в финансовую яму из-за действий руководства. Лидеры (Пике, Бускетс и др.) согласились урезать контракты ради спасения клуба.
Когда весной 2020-го розыгрыши лиг приостановили, многие клубы урезали зарплаты сразу всем игрокам. Месси потерял в доходе около 70% на время карантина.