Этих футболистов можно подписать бесплатно, хотя Transfermarkt оценивает их не в € 1 млн.
Этим летом Иско покинул «Реал» по окончании контракта и пока не нашёл новую команду.
Чемпион мира покинул «Монако» как свободный агент в июле 2022 года.
Загаду покинул дортмундскую «Боруссию» после пяти лет выступлений. Игроком интересовалась «Рома», но пока контракт ещё не подписан.
Летом у Шеки закончился контракт с «Лиллем», а нового клуба для португальца пока не нашлось.
20-летний центральный защитник освободился несколько дней назад, когда закончился его контракт с «Палмейрас».
«Вильярреал» не стал продлевать контракт с Орье по итогам сезона, сейчас 29-летний ивуариец в поисках новой команды.
Пять последних сезонов Янузай провёл в составе «Сосьедада». Сейчас футболисту 27 лет.
В июле Денайер перестал быть игроком «Лиона». Ещё зимой писали об интересе «Ювентуса» и «Барселоны», но летом клубы так и не проявили инициативу.
Контракт с «Хоффенхаймом» Гриллич решил не продлевать. Весной сообщалось, что австрийского футболиста предлагали клубам Серии А – «Интеру» и «Роме».
Белотти покинул «Торино», в котором выступал семь лет. Футболиста уже ждёт контракт с «Ромой» на четыре года.