Самые ценные свободные агенты прямо сейчас

Этих футболистов можно подписать бесплатно, хотя Transfermarkt оценивает их не в € 1 млн.

Иско — € 7,5 млн

Этим летом Иско покинул «Реал» по окончании контракта и пока не нашёл новую команду.

Джибриль Сидибе — € 8 млн

Чемпион мира покинул «Монако» как свободный агент в июле 2022 года.

Дан-Аксель Загаду – € 9 млн

Загаду покинул дортмундскую «Боруссию» после пяти лет выступлений. Игроком интересовалась «Рома», но пока контракт ещё не подписан.

Шека — € 9 млн

Летом у Шеки закончился контракт с «Лиллем», а нового клуба для португальца пока не нашлось.

Ренан — € 9 млн

20-летний центральный защитник освободился несколько дней назад, когда закончился его контракт с «Палмейрас».

Серж Орье — € 10 млн

«Вильярреал» не стал продлевать контракт с Орье по итогам сезона, сейчас 29-летний ивуариец в поисках новой команды.

Аднан Янузай — € 12 млн

Пять последних сезонов Янузай провёл в составе «Сосьедада». Сейчас футболисту 27 лет.

Джейсон Денайер — € 14 млн

В июле Денайер перестал быть игроком «Лиона». Ещё зимой писали об интересе «Ювентуса» и «Барселоны», но летом клубы так и не проявили инициативу.

Флориан Гриллич – € 16 млн

Контракт с «Хоффенхаймом» Гриллич решил не продлевать. Весной сообщалось, что австрийского футболиста предлагали клубам Серии А – «Интеру» и «Роме».

Андреа Белотти — € 20 млн

Белотти покинул «Торино», в котором выступал семь лет. Футболиста уже ждёт контракт с «Ромой» на четыре года.