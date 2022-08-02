Новый розыгрыш может осчастливить кого-то из них.
За свою долгую карьеру Ибрагимович так и не поднял над головой кубок Лиги чемпионов. Но пока Златан не завязывает с футболом, и у него будет минимум ещё один шанс на завоевание кубка.
«Ман Сити» под руководством Гвардиолы ходит вокруг да около победы в Лиге чемпионов уже который сезон. В новом розыгрыше «горожане» обязательно постараются вновь.
У этого форварда не было раньше даже возможности побороться за ЛЧ: он играл в командах, которые не претендовали на трофей всерьёз.
Кейн имел не так много возможностей что-то выиграть с «Тоттенхэмом», однако шанс на победу в ЛЧ всё-таки был: в 2019-м «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю». Предоставится ли такой шанс снова —
покажет время.
Кажется, что для такого футболиста победа в Лиге чемпионов — это вопрос времени. Но пока у «ПСЖ» мало что получается: лучшим результатом стал проигрыш в финале в 2020 году.
Лукаку успел поиграть во многих клубах, которые боролись за победу в Лиге чемпионов, но к 29 годам стать обладателем трофея так и не смог. Новая попытка в этом сезоне будет с «Интером».
Погба тоже за свою карьеру поиграл не в одном топ-клубе, но ни с «МЮ», ни с «Юве» так победителем ЛЧ и не стал.
Потолок Гризманна в Лиге чемпионов — поражение в финале от «Реала». Вояж в «Барселону» особо ситуацию не поправил, и Гризманн попробует вновь побороться за трофей с «Атлетико».