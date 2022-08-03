Книжки, модные показы и современное искусство — эти ребята умеют не только пинать мяч.
Бэйл — далеко не единственный футболист, увлечённый монотонной игрой в гольф, однако именно за ним закрепилось прозвище Гольфист. Даже одноклубники в «Реале» называли его так.
В коллекции Рамоса есть работы Бэнкси, Фила Фроста, Мануэля Леона Морено. Кстати, одну из работ Бэнкси футболист набил у себя на ноге!
Бельерин — едва ли не главный модник мирового футбола: он часто бывает на показах, сам участвовал в них и даже создавал коллекцию для H&M.
Идея начать писать для детей появилась у Лэмпарда, когда он читал сказки своим дочерям. Захотелось придумывать собственные истории, что Фрэнк и начал делать. Над книгами он работает вместе с литературным редактором.
У Мюллера есть конюшня, а его жена занимается конным спортом. «Плюс лошадей в том, что они молчат. Конь не скажет вечером: «Почему снова не попал по воротам?» — шутил футболист. Из-за сложностей с перевозом животных Мюллеру не так легко сменить клуб.
Форвард в целом не далёк от мира единоборств, а иногда берёт тренировки по редким видам: например, в прошлом году позанимался кэндо (фехтование на бамбуковых мечах).
Экс-футболист, а ныне тренер «Зенита» выбрал довольно необычный предмет для коллекционирования: иконы. Самая древняя датируется XVI веком.
Казалось бы, у множества футболистов есть рисунки на теле, но Аггер не только делал татуировки на своём теле, но и практиковался как тату-мастер.
Чех был не только классным вратарём, но ещё и хорошо владеет ударной установкой. По завершении карьеры он даже выпустил сингл вместе с барабанщиком Queen Роджером Тейлором — That's Football.