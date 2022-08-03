Томас Мюллер — разведение лошадей

У Мюллера есть конюшня, а его жена занимается конным спортом. «Плюс лошадей в том, что они молчат. Конь не скажет вечером: «Почему снова не попал по воротам?» — шутил футболист. Из-за сложностей с перевозом животных Мюллеру не так легко сменить клуб.