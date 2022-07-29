Диего Марадона — «Бока Хуниорс»

Под конец карьеры в родную «Боку» вернулся и Диего Марадона: после старта с «Аргентинос Хуниорс» он провёл в «Боке» с 1981 по 1982 год, а затем вернулся в клуб в 1995-м.