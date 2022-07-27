Льюис Хэмилтон (Формула-1), Энтони Джошуа и Владимир Кличко (бокс)

Пилот «Мерседеса» однажды признался, что не может выбрать фаворита в бою между Джошуа и Кличко, потому что оба боксёра являются его друзьями. Тогда на кону стояло два титула чемпиона мира (IBO, IBF) и титул суперчемпиона WBA.