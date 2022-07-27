Для дружбы не так важно, пинаешь ли ты мяч или катаешься на коньках.
Легенды футбола и UFC познакомились в 2016 году, они списывались в соцсетях, и в 2018-м Хабибу удалось прилететь на матч мадридского «Реала». При встрече Хабиб подарил Криштиану папаху, а сам получил в подарок футболку.
При всём этом Роналду умудряется поддерживать хорошие отношения и с Конором Макгрегором. «Роналду – мой хороший друг. Мы уже давно с ним общаемся», – рассказывал боец.
Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию достаточно часто видятся, готовиться к «бою» против Алексея Железнякова Плющенко хотел именно с Липовым.
Бастиан и Феликс – друзья с детства, причём они раньше занимались одним и тем же спортом (горными лыжами). Швайнштайгера в итоге утянуло в футбол, но дружба с горнолыжником осталась на многие годы.
После женитьбы на Ане Иванович Швайнштайгер погрузился в мир тенниса. Одним из его товарищей является первая ракетка мира Даниил Медведев: во время Уимблдона они вместе играли в гольф.
Пилот «Мерседеса» однажды признался, что не может выбрать фаворита в бою между Джошуа и Кличко, потому что оба боксёра являются его друзьями. Тогда на кону стояло два титула чемпиона мира (IBO, IBF) и титул суперчемпиона WBA.
Фигуристки сборной России достаточно хорошо держат связь с гимнастками – сборы в Новогорске объединяют. Хороший пример – Саша Трусова и Вера Бирюкова.