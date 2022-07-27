Как дружат и общаются представители разных видов спорта?

Для дружбы не так важно, пинаешь ли ты мяч или катаешься на коньках.

Криштиану Роналду (футбол) и Хабиб Нурмагомедов (ММА)

Легенды футбола и UFC познакомились в 2016 году, они списывались в соцсетях, и в 2018-м Хабибу удалось прилететь на матч мадридского «Реала». При встрече Хабиб подарил Криштиану папаху, а сам получил в подарок футболку.

Криштиану Роналду (футбол) и Конор Макгрегор (ММА)

При всём этом Роналду умудряется поддерживать хорошие отношения и с Конором Макгрегором. «Роналду – мой хороший друг. Мы уже давно с ним общаемся», – рассказывал боец.

Евгений Плющенко (фигурное катание) и Александр Липовой (кикбоксинг)

Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию достаточно часто видятся, готовиться к «бою» против Алексея Железнякова Плющенко хотел именно с Липовым.

Бастиан Швайнштайгер (футбол) и Феликс Нойройтер (горные лыжи)

Бастиан и Феликс – друзья с детства, причём они раньше занимались одним и тем же спортом (горными лыжами). Швайнштайгера в итоге утянуло в футбол, но дружба с горнолыжником осталась на многие годы.

Даниил Медведев (теннис) и Бастиан Швайнштайгер (футбол)

После женитьбы на Ане Иванович Швайнштайгер погрузился в мир тенниса. Одним из его товарищей является первая ракетка мира Даниил Медведев: во время Уимблдона они вместе играли в гольф.

Льюис Хэмилтон (Формула-1), Энтони Джошуа и Владимир Кличко (бокс)

Пилот «Мерседеса» однажды признался, что не может выбрать фаворита в бою между Джошуа и Кличко, потому что оба боксёра являются его друзьями. Тогда на кону стояло два титула чемпиона мира (IBO, IBF) и титул суперчемпиона WBA.

Александра Трусова (фигурное катание) и Вера Бирюкова (художественная гимнастика)

Фигуристки сборной России достаточно хорошо держат связь с гимнастками – сборы в Новогорске объединяют. Хороший пример – Саша Трусова и Вера Бирюкова.