«Преобразившиеся Марсьяль и Рэшфорд, очередной талант из «Аякса» или «ложная девятка»?
Вернулся в «МЮ» после провальной аренды в «Севилье» и преобразился. Марсьяль был так хорош в предсезонке, что тен Хаг передумал его продавать. Пока это первый выбор на позицию центрфорварда.
Рашфорд тоже вроде бы оставил все проблемы прошлого сезона и перезагрузился. Даже вышел из отпуска пораньше, чтобы разогнать физику. В предсезонке чаще играл на фланге, но пробовался и в центре.
Больше игрок фланга, но в молодёжках часто выходил как форвард в 4-2-3-1. Кроме того, может меняться позициями и запутывать.
Тоже игрок фланга, зато прекрасно знакомый тен Хагу. Тренер считает, что Антони станет звездой в Англии, поэтому «МЮ» хотел подписать его вместе с Мартинесом. Проблема в запросах «Аякса», который требует около € 80 млн.
Очередной форвард, воспитанный системой «Ред Булл». Шешко всего 19 лет, он сыграл полтора сезона в «Зальцбурге». Парень очень похож на Холанда, хотя результативность скромнее.
Громадный (2 метра) форвард, на которого засматривалась «Бавария». В прошлом сезоне австриец много лечился, но свои шесть голов в 15 матчах забил. Сезоном ранее сделал «16+6» в 33 матчах. Причём силён не только на втором этаже.
Есть и такая опция, когда тройка нападения будет устраивать контролируемый хаос. Тогда ложного форварда могут сыграть Санчо, Эланга, Бруну, Эриксен и даже ван де Бек.
Расследование продолжается, и Гринвуд, по-прежнему подозреваемый в изнасиловании, продолжает оставаться под залогом. При этом футболист всё ещё числится в команде. Если он окажется на свободе, мотивация должна зашкаливать.