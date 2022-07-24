К проекту привлекли даже Алёну Косторную.
Недавно стало известно, что Плющенко заинтересовался проектом и ведёт переговоры с одним из клубов Медийной лиги – Broke boys. Фигурист уже успел потренироваться с командой.
А вот ещё один олимпийский чемпион Токио-2020 Артур Далалоян всё-таки будет выступать за «Катюшу».
Емельяненко — ещё один игрок, который усилит состав «Катюши» в новом сезоне Медиалиги.
Чемпионка мира по пляжному футболу также будет в «Катюше»: в Медийной лиге девушки играют наравне с парнями.
Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев отмечал, что костяк бойцовской команды Медиалиги составят представители промоушена. Также за клуб будут играть футболисты и хоккеисты.
На поле чемпионка Европы по фигурному катанию не появится, но станет амбассадором «Катюши».