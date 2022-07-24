Кто из звёзд спорта собирается сыграть в Медиалиге?

К проекту привлекли даже Алёну Косторную.

Евгений Плющенко (фигурное катание)

Недавно стало известно, что Плющенко заинтересовался проектом и ведёт переговоры с одним из клубов Медийной лиги – Broke boys. Фигурист уже успел потренироваться с командой.

Артур Далалоян (спортивная гимнастика)

А вот ещё один олимпийский чемпион Токио-2020 Артур Далалоян всё-таки будет выступать за «Катюшу».

Александр Емельяненко (ММА)

Емельяненко — ещё один игрок, который усилит состав «Катюши» в новом сезоне Медиалиги.

Анастасия Савина (пляжный футбол)

Чемпионка мира по пляжному футболу также будет в «Катюше»: в Медийной лиге девушки играют наравне с парнями.

Представители промоушена Fight Nights

Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев отмечал, что костяк бойцовской команды Медиалиги составят представители промоушена. Также за клуб будут играть футболисты и хоккеисты.

Алёна Косторная (фигурное катание)

На поле чемпионка Европы по фигурному катанию не появится, но станет амбассадором «Катюши».