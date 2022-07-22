€ 1 млрд за Карима Бензема – и за Рональда Араухо.
Это фиксированная сумма, за которую клуб может беспрепятственно выкупить футболиста. Самые крупные суммы обычно прописывают гранды Ла Лиги – «Барселона» и «Реал».
Такую крупную сумму в контракте Диаса прописали ещё в 2019-м, когда он только переходил из «Манчестер Сити».
После перехода из «Атлетико» в «Барселону» (как раз за отступные в размере € 120 млн) Гризманну прописали в контракте неподъёмную сумму.
После перехода из «Баварии» в «Реал» в контракте Алабы прописали гигантскую сумму отступных.
Переподписав контракт с «Реалом» в 2021-м, Вальверде пробил планку суммы выкупа в € 1 млрд.
Показатель максимальной ценности игрока – баснословные цифры отступных.
Новой десятке «Барсы» в обязательном порядке нужно было прописать неподъёмную сумму в графе отступных.
Главной звезде мадридского «Реала» – титаническую сумму выкупа. Правда, сейчас Бензема 34 года, и вряд ли кто-то захочет выкупать его за сумму даже в 10 раз меньше.
Совсем недавно защитник подписал новый контракт с «Барселоной», в котором прописали такие же отступные, как у других молодых звёзд команды – Фати и Педри.
Летом 2022 года Винисиус продлил контракт с «Реалом». И раньше у него стояла весьма крупная сумма в контракте (€ 700 млн), но сейчас она превысила все возможные пределы.
Зимний трансфер «Барсы» также обзавёлся клаузулой в € 1 мрлд.