Что изменил в своей внешности Криштиану Роналду?

Всё началось с простых брекетов.

Зубы за £ 20 тыс.

Брекеты, виниры, операция на дёснах для выравнивания линии зубов — всё это помогло Криштиану обрести идеальную улыбку.

После всех процедур зубы Роналду стали выглядеть вот так.

Об этих вмешательствах Криштиану не молчит

«Да, у меня были определённые комплексы из-за зубов. Поэтому, когда я переехал в Манчестер, я сразу решил, что исправлю их», – сказал Роналду.

Инъекции в скулы…

По предположениям специалистов, Криштиану делал уколы ботокса в скулы, чтобы сделать лицо более выразительным.

…и в брови

Об этих вмешательствах заговорили в 2016-м.

Роналду подозревали даже в ринопластике

Некоторые пластические хирурги предполагали, что Криштиану подкорректировал переносицу – она стала толще. По мнению других, футболист изменил форму кончика носа.

И в пересадке волос

У Роналду есть своя клиника по пересадке волос, но делал ли он сам подобную коррекцию – история умалчивает.

Дошло до интимной косметологии

Издание Marca написало о том, что Роналду начал делать уколы ботокса в пенис – подобно тем инъекциям, что были сделаны в лицо. Такую информацию Криштиану, наверное, отказался бы хоть как-то комментировать.