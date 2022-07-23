Всё началось с простых брекетов.
Брекеты, виниры, операция на дёснах для выравнивания линии зубов — всё это помогло Криштиану обрести идеальную улыбку.
После всех процедур зубы Роналду стали выглядеть вот так.
«Да, у меня были определённые комплексы из-за зубов. Поэтому, когда я переехал в Манчестер, я сразу решил, что исправлю их», – сказал Роналду.
По предположениям специалистов, Криштиану делал уколы ботокса в скулы, чтобы сделать лицо более выразительным.
Об этих вмешательствах заговорили в 2016-м.
Некоторые пластические хирурги предполагали, что Криштиану подкорректировал переносицу – она стала толще. По мнению других, футболист изменил форму кончика носа.
У Роналду есть своя клиника по пересадке волос, но делал ли он сам подобную коррекцию – история умалчивает.
Издание Marca написало о том, что Роналду начал делать уколы ботокса в пенис – подобно тем инъекциям, что были сделаны в лицо. Такую информацию Криштиану, наверное, отказался бы хоть как-то комментировать.