Арьен Роббен (футбол) — доброкачественная опухоль яичек

В «Челси» Роббен узнал о том, что у него опухоль. Арьену повезло: анализы показали, что ничего злокачественного в ней нет, он вылечился и продолжил активную спортивную карьеру.