Диагностика опухоли на ранних стадиях спасла многим жизнь и карьеру.
Незадолго до Олимпиады в Ванкувере Бергер диагностировали меланому после исследования родинки. Спортсменка не только смогла победить болезнь, но и взяла золото на ОИ в индивидуальной гонке.
В 53 года Навратилова столкнулась с онкологией, которую удачно удалось обнаружить на ранней стадии. Если бы она вовремя не сделала рентген, болезнь могла бы распространиться по организму.
Защитник «Барселоны» узнал о диагнозе на медобследовании. Изначально Абидаль перенёс несколько курсов химиотерапии, но затем проблемы вернулись, и пришлось делать операцию по пересадке печени.
С раком Тарханов столкнулся в 45 лет, болезнь обнаружили на случайном обследовании, диагностировали третью стадию.
Российский хоккеист узнал о злокачественном узле на щитовидке в 2020 году и перенёс две операции, а также курс радиотерапии. После этого он смог вернуться на лёд.
В «Челси» Роббен узнал о том, что у него опухоль. Арьену повезло: анализы показали, что ничего злокачественного в ней нет, он вылечился и продолжил активную спортивную карьеру.
В сентябре 2014 года Гутьерресу сообщили о страшном диагнозе, и спустя полгода он вновь вышел на поле. За это время футболист перенёс операцию и трудный курс химиотерапии.
В 22 года теннисистка столкнулась с раком: ей диагностировали лимфому. После курса лечения в Италии теннисистка возобновила карьеру, но серьёзных успехов не добилась.