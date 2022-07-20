За кого из футболистов заплатили больше денег?

Неймар и Мбаппе берут ценой трансфера, Лукаку и Ибрагимович – их количеством. Все цифры – по данным Transfermarkt.

15. Эрнан Креспо – € 126,94 млн

Такая сумма у Креспо собралась благодаря четырём трансферам: из «Ривер Плейт» в «Парму», затем в «Лацио», после этого в «Интер», а затем в «Челси».

14. Жоау Феликс – € 127,2 млн

Такую сумму Фелиш набрал всего лишь одним переходом: из «Бенфики» в мадридский «Атлетико».

13. Хамес Родригес – € 148,53 млн

За шесть трансферов Хамес собрал внушительную сумму. Самым крупным стал переход из «Монако» в «Реал» за € 75 млн.

12. Эден Азар – € 150 млн

Такая сумма сложилась из двух переходов: из «Лилля» в «Челси» и из «Челси» в «Реал».

11. Гонсало Игуаин – € 159 млн

За пять трансферов Игуаин собрал большую сумму. Однако основную часть составляет переход в «Ювентус» за € 90 млн.

10. Антуан Гризманн – € 160 млн

За € 120 млн Гризманна купила «Барселона», за € 30 млн футболист перешёл из клуба «Реал Сосьедад» в мадридский «Атлетико», ещё € 10 млн «Атлетико» потратил на аренду из «Барсы».

9. Златан Ибрагимович – € 169,1 млн

За семь переходов Ибрагимовича клубы заплатили почти € 170 млн. «Барселона» заплатила больше всех: почти € 70 млн.

8. Усман Дембеле – € 175 млн

Такую мощную сумму Дембеле собрал на двух переходах – в дортмундскую «Боруссию» и в «Барселону».

7. Анхель Ди Мария – € 179 млн

Такую крупную трансферную сумму в основном составили два перехода: из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» и затем в «ПСЖ».

6. Килиан Мбаппе – € 180 млн

Мбаппе влетел в топ-6 благодаря всего лишь одному переходу: из «Монако» в «ПСЖ».

5. Филиппе Коутиньо – € 180,3 млн

В карьере Коутиньо было много трансферов, но с переходом в «Барсу» не сравнится ни один: каталонцы заплатили за Филиппе € 135 млн.

4. Альваро Мората – € 189 млн

За шесть переходов Мората «накопил» почти € 200 млн: «Челси» заплатил за форварда € 66 млн.

3. Криштиану Роналду – € 245 млн

В карьере Роналду было два крупных трансфера: из «МЮ» в «Реал» (€ 94 млн) и из «Реала» в «Ювентус» (€ 117 млн).

2. Неймар – € 310 млн

Переход за € 222 млн в «ПСЖ» – пока самый дорогой в истории футбола. Однако это не позволило Неймару собрать самую крупную сумму за карьеру.

1. Ромелу Лукаку – € 333,56 млн

В карьере у Лукаку было немало трансферов, и за него всегда платили много. Больше всех заплатил «Челси»: € 113 млн.