Неймар и Мбаппе берут ценой трансфера, Лукаку и Ибрагимович – их количеством. Все цифры – по данным Transfermarkt.
Такая сумма у Креспо собралась благодаря четырём трансферам: из «Ривер Плейт» в «Парму», затем в «Лацио», после этого в «Интер», а затем в «Челси».
Такую сумму Фелиш набрал всего лишь одним переходом: из «Бенфики» в мадридский «Атлетико».
За шесть трансферов Хамес собрал внушительную сумму. Самым крупным стал переход из «Монако» в «Реал» за € 75 млн.
Такая сумма сложилась из двух переходов: из «Лилля» в «Челси» и из «Челси» в «Реал».
За пять трансферов Игуаин собрал большую сумму. Однако основную часть составляет переход в «Ювентус» за € 90 млн.
За € 120 млн Гризманна купила «Барселона», за € 30 млн футболист перешёл из клуба «Реал Сосьедад» в мадридский «Атлетико», ещё € 10 млн «Атлетико» потратил на аренду из «Барсы».
За семь переходов Ибрагимовича клубы заплатили почти € 170 млн. «Барселона» заплатила больше всех: почти € 70 млн.
Такую мощную сумму Дембеле собрал на двух переходах – в дортмундскую «Боруссию» и в «Барселону».
Такую крупную трансферную сумму в основном составили два перехода: из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» и затем в «ПСЖ».
Мбаппе влетел в топ-6 благодаря всего лишь одному переходу: из «Монако» в «ПСЖ».
В карьере Коутиньо было много трансферов, но с переходом в «Барсу» не сравнится ни один: каталонцы заплатили за Филиппе € 135 млн.
За шесть переходов Мората «накопил» почти € 200 млн: «Челси» заплатил за форварда € 66 млн.
В карьере Роналду было два крупных трансфера: из «МЮ» в «Реал» (€ 94 млн) и из «Реала» в «Ювентус» (€ 117 млн).
Переход за € 222 млн в «ПСЖ» – пока самый дорогой в истории футбола. Однако это не позволило Неймару собрать самую крупную сумму за карьеру.
В карьере у Лукаку было немало трансферов, и за него всегда платили много. Больше всех заплатил «Челси»: € 113 млн.