Она открыла ему дорогу к идеальному телу, а теперь влияет на его переход.
Именно благодаря супруге Анне и разработанной ею схеме питания Роберт держит себя в такой великолепной форме, быстро восстанавливается и почти не травмируется.
В жизни Роберта всё чётко распланировано с его женой: даже рождение детей супруги высчитывали исходя из того, когда Левандовски примерно хочет завершить карьеру, чтобы можно было заняться воспитанием дочерей.
Ещё в 2017 году Анна говорила о том, что конечной точкой карьеры Роберта станет МЛС, а точнее – Лос-Анджелес. «Именно в этом городе мы хотим развивать наши бренды», – отмечала супруга футболиста.
У Анны Левандовской есть сразу несколько разных бизнесов, связанных с ЗОЖ: продажа здоровой еды, косметики, приложение для тренировок, даже кейтеринг – и всё это можно было бы активно продвигать в новых странах.
Достаточно давно жена Роберта намекает на переход в «Барселону». Ещё в середине апреля Анна начала подогревать слухи: она сообщила, что начала учить испанский язык, и отправилась с детьми на Майорку.
Теперь супруга поляка подписалась на аккаунт «Барселоны» в соцсетях, а также оставила ответ на вопрос подписчика – она сама хотела бы поскорее узнать, переедут они в Барселону или нет. Теперь узнала.
Левандовски опаздывал на тренировки и совсем на них не выкладывался. Его семье из-за угроз фанатов пришлось уехать из города раньше – и этот фактор мог стать ключевым при переходе.
У Роберта могли бы быть и другие опции для переезда – например, переход в «Челси»: но супруге не нравится климат в Лондоне и другие бытовые вещи. Так что «Барсу» Левандовски выбирает не только по игровым причинам.