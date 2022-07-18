Почему Роберт выбрал именно «Барселону»?

У Роберта могли бы быть и другие опции для переезда – например, переход в «Челси»: но супруге не нравится климат в Лондоне и другие бытовые вещи. Так что «Барсу» Левандовски выбирает не только по игровым причинам.