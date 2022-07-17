Ромелу Лукаку vs «Манчестер Юнайтед»

В 2019 году Лукаку со скандалом уходил в «Интер». Футболист не вернулся в расположение «МЮ» и тренировался с другой командой, а также, по сообщениям СМИ, был оштрафован – но всё это сработало.