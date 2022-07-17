Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах?

Не один Левандовски вынуждал клуб его продать.

Роберт Левандовски vs «Бавария»

Опоздания на тренировки, отказ разговаривать с тренером… Роберта не хотели отпускать в другой клуб, поэтому в ход шли решительные меры.

Генрих Мхитарян vs «Боруссия» Дортмунд

В 2016 году Мхитарян уходил в «МЮ». Как писал Sport Bild, чтобы ускорить переход, Мхитарян заявлял тренеру Томасу Тухелю, что не будет выходить на тренировку, если траансфер сорвётся.

Усман Дембеле vs «Боруссия» Дортмунд

При переходе в «Барселону» в 2017 году Дембеле улетел во Францию и не возвращался в расположение «Боруссии», бойкотируя тренировочный процесс. В итоге футболиста всё-таки отпустили.

Пьер-Эмерик Обамеянг vs «Боруссия» Дортмунд

Перед переходом в «Арсенал» Обамеянг бойкотировал тренировки «Боруссии», что спровоцировало жёсткое заявление Ханса-Йоахима Ватцке. «Если такое повторится, игрок пойдёт смотреть футбол с трибуны», – заявил он.

Ромелу Лукаку vs «Манчестер Юнайтед»

В 2019 году Лукаку со скандалом уходил в «Интер». Футболист не вернулся в расположение «МЮ» и тренировался с другой командой, а также, по сообщениям СМИ, был оштрафован – но всё это сработало.

Серхио Рамос vs «Реал»

Расставание Рамоса с «Реалом» вышло долгим и громким. По сообщениям испанской прессы, игрок в открытую сообщал Флорентино Пересу, что его приглашает «ПСЖ», но выбить контракт получше так и не удалось.

Тибо Куртуа vs «Челси»

В 2018 году Куртуа переходил из «Челси» в «Реал» не без трудностей. Как сообщала британская пресса, Куртуа требовал отпустить его за год до окончания контракта, отказывался от нового соглашения и ушёл бы свободным агентом.