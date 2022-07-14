Как Лео Месси тратит огромные суммы денег на добрые дела?

Фонд аргентинца даже судился из-за обвинений в растрате.

Как именно Лео помогает?

В 2007 году Месси создал собственный благотворительный фонд, через который он помогает нуждающимся детям в трудных ситуациях.

Все деньги – детям

Один из крупнейших проектов фонда – финансирование строительства детского онкоцентра в Барселоне вместе с другими организациями. В 2022 году Лео лично посетил созданный госпиталь, на который отдал более € 2,5 млн.

Лео активно поддерживает школы…

Программа школьных завтраков в Газе, учебные наборы для детей из Сирии, ремонт школы в Росарио: фонд Лео имеет множество образовательных проектов по всему миру.

…и давно является послом ЮНИСЕФ

Помимо работы с фондом, Лео также является послом доброй воли ЮНИСЕФ и поддерживает их инициативы.

Благотворительные матчи звёзд

Ещё одна возможность помогать – благотворительные товарищеские встречи. «Месси и друзья» против «Остального мира» – такой матч прошёл, например, в Колумбии в 2013 году.

Миллион на борьбу с ковидом

В начале пандемии коронавируса Месси пожертвовал € 1 млн двум госпиталям – в Каталонии и в родной Аргентине.

Лео выигрывает суды не ради компенсаций

Выиграв суд у газеты La Razon на € 70 тысяч, Лео отдал всю сумму в медицинскую организацию «Врачи без границ».

Не обошлось без скандалов

В 2018 году бывший сотрудник фонда Лео обвинил организацию в растрате средств: якобы деньги выводились в офшоры и не шли на благотворительные цели. В 2020-м Лео удалось выиграть суд.

Награда за добрые дела

Множество добрых дел не останется незамеченным: в 2020 году Лео получил Values Award of 2020 от издания SPORT.