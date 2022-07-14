Фонд аргентинца даже судился из-за обвинений в растрате.
В 2007 году Месси создал собственный благотворительный фонд, через который он помогает нуждающимся детям в трудных ситуациях.
Один из крупнейших проектов фонда – финансирование строительства детского онкоцентра в Барселоне вместе с другими организациями. В 2022 году Лео лично посетил созданный госпиталь, на который отдал более € 2,5 млн.
Программа школьных завтраков в Газе, учебные наборы для детей из Сирии, ремонт школы в Росарио: фонд Лео имеет множество образовательных проектов по всему миру.
Помимо работы с фондом, Лео также является послом доброй воли ЮНИСЕФ и поддерживает их инициативы.
Ещё одна возможность помогать – благотворительные товарищеские встречи. «Месси и друзья» против «Остального мира» – такой матч прошёл, например, в Колумбии в 2013 году.
В начале пандемии коронавируса Месси пожертвовал € 1 млн двум госпиталям – в Каталонии и в родной Аргентине.
Выиграв суд у газеты La Razon на € 70 тысяч, Лео отдал всю сумму в медицинскую организацию «Врачи без границ».
В 2018 году бывший сотрудник фонда Лео обвинил организацию в растрате средств: якобы деньги выводились в офшоры и не шли на благотворительные цели. В 2020-м Лео удалось выиграть суд.
Множество добрых дел не останется незамеченным: в 2020 году Лео получил Values Award of 2020 от издания SPORT.