Минутка ностальгии.
До 2007 года Чорлука выступал в родной Хорватии за загребское «Динамо».
В составе «Твенте» Промес выступал до 2014 года.
Мозес является воспитанником «Кристал Пэлас», в этом клубе он пробыл до 2010 года.
Первым клубом Витселя был «Стандарт», в его составе бельгиец взял чемпионат страны.
До 2015 года Малком выступал за «Коринтианс», откуда уже направился в Европу.
До 2017 года Никола представлял родной «Хайдук».
В начале своей карьеры Кришито постоянно переходил из «Дженоа» в «Ювентус» и обратно.
В начале карьеры Халк активно играл в чемпионате Японии. С 2005 по 2008 год футболист представлял «Кавасаки Фронтале».
Известный легионер «Динамо» начинал в нулевые в «Штутгарте».
Ещё в 16 лет Крыховяк перешёл в «Бордо», где и начал выступления на взрослом уровне.