Как лучшие легионеры РПЛ выглядели в своих первых клубах?

Минутка ностальгии.

Ведран Чорлука — «Динамо» Загреб

До 2007 года Чорлука выступал в родной Хорватии за загребское «Динамо».

Квинси Промес — «Твенте»

В составе «Твенте» Промес выступал до 2014 года.

Виктор Мозес — «Кристал Пэлас»

Мозес является воспитанником «Кристал Пэлас», в этом клубе он пробыл до 2010 года.

Аксель Витсель — «Стандард» Льеж

Первым клубом Витселя был «Стандарт», в его составе бельгиец взял чемпионат страны.

Малком — «Коринтианс»

До 2015 года Малком выступал за «Коринтианс», откуда уже направился в Европу.

Никола Влашич — «Хайдук» Сплит

До 2017 года Никола представлял родной «Хайдук».

Доменико Кришито — «Ювентус»

В начале своей карьеры Кришито постоянно переходил из «Дженоа» в «Ювентус» и обратно.

Халк — «Кавасаки Фронтале»

В начале карьеры Халк активно играл в чемпионате Японии. С 2005 по 2008 год футболист представлял «Кавасаки Фронтале».

Кевин Кураньи — «Штутгарт»

Известный легионер «Динамо» начинал в нулевые в «Штутгарте».

Гжегож Крыховяк — «Бордо»

Ещё в 16 лет Крыховяк перешёл в «Бордо», где и начал выступления на взрослом уровне.