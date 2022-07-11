Гриб, рыба, неведомая зверушка – фантазии в разных видах спорта хватает.
В 2015 году рязанский хоккейный клуб представил новый талисман – бело-синий гриб. Фанаты выбрали вариант – БоРя («Болельщик Рязани»).
Сначала может показаться, что всё окей, но у этого льва что-то странное с головой: прямо из неё вместо гривы растёт корона.
При первом взгляде на Эрвина даже не поймёшь, что это за зверь такой. Но это не совсем зверь. «Не человек, не животное, он носит на спине 04», – таков девиз талисмана.
Горилла по имени Джордж с красной кожей и фиолетовой шерстью является талисманом австралийской команды «Перт Глори».
Шотландский клуб «Партик Тисл» долгое время имел в талисманах пчелу по имени Джагги МакБи. Правда, у этого насекомого была очень странно нарисована голова.
Следующим талисманом «Партик Тисл» стал Кингсли – это, по словам создателей, солнышко. Зачем солнцу монобровь и такое отталкивающее выражение лица – неизвестно.
В 2018 году бойлер для нагрева воды стал талисманом команды «Вест Бромвич Альбион». Почему такой странный выбор? Спонсором клуба стала компания Ideal, которая производит подобную технику.
Корюшка – знаковая рыба для Ленинградской области, однако визуальное исполнение талисмана было весьма своеобразным.
Этот шмель стал известен на всю страну благодаря попаданию в новостной блок «Вечернего Урганта». Шмель Жека выиграл официальное голосование на сайте клуба – такой выбор сделали болельщики ХК «Липецк».