Самые адские талисманы спортивных клубов

Гриб, рыба, неведомая зверушка – фантазии в разных видах спорта хватает.

Гриб БоРя (ХК «Рязань»)

В 2015 году рязанский хоккейный клуб представил новый талисман – бело-синий гриб. Фанаты выбрали вариант – БоРя («Болельщик Рязани»).

Сладжерр («Канзас Сити Роялс»)

Сначала может показаться, что всё окей, но у этого льва что-то странное с головой: прямо из неё вместо гривы растёт корона.

Эрвин («Шальке-04»)

При первом взгляде на Эрвина даже не поймёшь, что это за зверь такой. Но это не совсем зверь. «Не человек, не животное, он носит на спине 04», – таков девиз талисмана.

Джордж («Перт Глори»)

Горилла по имени Джордж с красной кожей и фиолетовой шерстью является талисманом австралийской команды «Перт Глори».

Джагги МакБи («Партик Тисл»)

Шотландский клуб «Партик Тисл» долгое время имел в талисманах пчелу по имени Джагги МакБи. Правда, у этого насекомого была очень странно нарисована голова.

Кингсли («Партик Тисл»)

Следующим талисманом «Партик Тисл» стал Кингсли – это, по словам создателей, солнышко. Зачем солнцу монобровь и такое отталкивающее выражение лица – неизвестно.

Бойлер-мэн («Вест Бромвич»)

В 2018 году бойлер для нагрева воды стал талисманом команды «Вест Бромвич Альбион». Почему такой странный выбор? Спонсором клуба стала компания Ideal, которая производит подобную технику.

Корюшка (ФК «Тосно»)

Корюшка – знаковая рыба для Ленинградской области, однако визуальное исполнение талисмана было весьма своеобразным.

Шмель Жека (ХК «Липецк»)

Этот шмель стал известен на всю страну благодаря попаданию в новостной блок «Вечернего Урганта». Шмель Жека выиграл официальное голосование на сайте клуба – такой выбор сделали болельщики ХК «Липецк».