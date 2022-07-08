Как «Зенит» и «Спартак» играли в матчах за Суперкубок?

В пассиве у обоих по три поражения, но у «Зенита» трофеев заметно больше.

2004: «Спартак» — ЦСКА — 1:3 (д.в.)

Основное время победителей не выявило, а в дополнительное победу ЦСКА принесли голы Карвальо и Кириченко.

2006: «Спартак» — ЦСКА — 2:3

Первый тайм в «Лужниках» завершился ничьей, затем Моцарт вывел «Спартак» вперёд, но Одиа и Жо в концовке смогли принести ЦСКА победу.

2007: ЦСКА — «Спартак» — 4:2

Снова «Лужники», снова победа ЦСКА, и снова решающие голы забивает Жо во втором тайме.

2008: «Зенит» — «Локомотив» — 2:1

Первое выступление «Зенита» в Суперкубке — и первая победа, которую сине-бело-голубым принесли Андрей Аршавин и Павел Погребняк.

2011: «Зенит» — ЦСКА — 1:0

Спустя три года «Зенит» вновь взял трофей, единственный мяч в этом матче забил Алексей Ионов на 73-й минуте.

2012: «Зенит» — «Рубин» — 0:2

Спустя год «Зенит» в Самаре уступил «Рубину», Сальваторе Боккетти и Владимир Дядюн обеспечили результат уже в первом тайме.

2013: ЦСКА — «Зенит» — 0:3

Прошёл ещё год, и «Зенит» снова проиграл. Дубль сделал Кейсуке Хонда, ещё один мяч на счету Сергея Игнашевича.

2015: «Зенит» — «Локомотив» — 1:1 (4:2 по пенальти)

Умар Ниасс и Игорь Смольников отличились в основное время, а в серии пенальти всё решили ошибки Максима Григорьева и Ведрана Чорлуки.

2016: ЦСКА — «Зенит» — 0:1

Четвёртый Суперкубок «Зениту» принёс Маурисио: его мяч на 22-й минуте так и остался единственным в этом матче.

2017: «Спартак» — «Локомотив» — 2:1 (д.в.)

В основное время два московских клуба счёт не открыли, а в дополнительное случилась битва: на голы Луиса Адриано и Промеса в «Локо» ответили лишь мячом Фернандеша.

2019: «Зенит» — «Локомотив» — 2:3

В первом тайме «Локо» вышел вперёд благодаря Фёдору Смолову. Во втором на дубль Сердара Азмуна дублем ответил Алексей Миранчук, и это принесло железнодорожникам победу.

2020: «Зенит» — «Локомотив» — 2:1

На «ВЭБ-Арене» год спустя «Зенит» взял реванш. Победу Петербургу принесли Артём Дзюба и Магомед Оздоев.

2021: «Зенит» — «Локомотив» — 3:0

В последнем на этот момент матче за Суперкубок «Зенит» уже разгромил «Локо»: по разу отличились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.