В пассиве у обоих по три поражения, но у «Зенита» трофеев заметно больше.
Основное время победителей не выявило, а в дополнительное победу ЦСКА принесли голы Карвальо и Кириченко.
Первый тайм в «Лужниках» завершился ничьей, затем Моцарт вывел «Спартак» вперёд, но Одиа и Жо в концовке смогли принести ЦСКА победу.
Снова «Лужники», снова победа ЦСКА, и снова решающие голы забивает Жо во втором тайме.
Первое выступление «Зенита» в Суперкубке — и первая победа, которую сине-бело-голубым принесли Андрей Аршавин и Павел Погребняк.
Спустя три года «Зенит» вновь взял трофей, единственный мяч в этом матче забил Алексей Ионов на 73-й минуте.
Спустя год «Зенит» в Самаре уступил «Рубину», Сальваторе Боккетти и Владимир Дядюн обеспечили результат уже в первом тайме.
Прошёл ещё год, и «Зенит» снова проиграл. Дубль сделал Кейсуке Хонда, ещё один мяч на счету Сергея Игнашевича.
Умар Ниасс и Игорь Смольников отличились в основное время, а в серии пенальти всё решили ошибки Максима Григорьева и Ведрана Чорлуки.
Четвёртый Суперкубок «Зениту» принёс Маурисио: его мяч на 22-й минуте так и остался единственным в этом матче.
В основное время два московских клуба счёт не открыли, а в дополнительное случилась битва: на голы Луиса Адриано и Промеса в «Локо» ответили лишь мячом Фернандеша.
В первом тайме «Локо» вышел вперёд благодаря Фёдору Смолову. Во втором на дубль Сердара Азмуна дублем ответил Алексей Миранчук, и это принесло железнодорожникам победу.
На «ВЭБ-Арене» год спустя «Зенит» взял реванш. Победу Петербургу принесли Артём Дзюба и Магомед Оздоев.
В последнем на этот момент матче за Суперкубок «Зенит» уже разгромил «Локо»: по разу отличились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.